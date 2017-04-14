Кримчанину, який оголосив голодування, викликали швидку в суд – адвокат

У Північно-Кавказький окружний військовий суд в російському Ростові-на-Дону викликали «швидку допомогу» для фігуранта «справи «Хізб-ут-Тахрір» Руслану Зейтуллаєву, який оголосив 4 квітня безстрокове голодування, повідомив кримський адвокат Еміль Курбедінов.

Раніше він повідомляв, що Зейтуллаєв за 10 днів голодування втратив шість кілограмів ваги і не може говорити стоячи.

Руслан Зейтуллаєв оголосив безстрокове голодування 4 квітня в ході засідання в Північно-Кавказькому окружному військовому суді в Ростові-на-Дону. Він висунув до російської влади низку вимог: припинити кримінальне переслідування кримських татар за статтями «тероризм» і «екстремізм», допустити до нього в СІЗО представників МЗС України, а також звільнити інших фігурантів севастопольської «справи «Хізб ут-Тахрір».

Північно-Кавказький окружний військовий суд 7 вересня 2016 року визнав Зейтуллаєва винним в «участі в терористичних співтовариствах» і засудив його до семи років позбавлення волі. Російська прокуратура оскаржила це рішення у Верховному суді Росії, і справа була знову направлена в Північно-Кавказький окружний військовий суд на перегляд.

Слідчі органи наполягають на тому, щоб Зейтуллаєв був визнаний не учасником, а організатором «терористичного співтовариства». Відповідна стаття Кримінального кодексу України передбачає від 15 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.