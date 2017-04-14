Росія: затриманому опозиціонеру Мальцеву загрожує арешт на 15 діб

У Росії на опозиціонера В’ячеслава Мальцева, затриманого 13 квітня в Саратові і доставленого в Москву, поліція склала адміністративний протокол про непокору вимогам співробітника правоохоронних органів на московській акції проти корупції 26 березня, повідомив адвокат Мальцева Сергій Бадамшин.

14 квітня Тверський суд Москви розгляне протокол – Мальцеву загрожує до 15 діб арешту.

Раніше повідомлялося, що опозиціонера затримали в рамках розслідування кримінальної справи про застосування насильства до поліцейського під час акції в Москві 26 березня. Адвокат ніяк не прокоментував справу за кримінальною статтею.

Мальцева, за словами його соратників, возили до Слідчого комітету Росії, але потім доставили у відділ поліції «Лужники». Затриманих у той же день Юрія Горського і Івана Білецького відпустили, вони проходять як свідки у кримінальній справі.

13 квітня в Москві чотирьох затриманих учасників акції 26 березня заарештували на два місяці. Олександр Шпаков, Станіслав Зимовець, Юрій Кулій і Андрій Косих обвинувачені за статтями про хуліганство, посягання на життя співробітника поліції і застосування насильства щодо представників влади.