Надія Савченко очолила партію «Наступ»

Народний депутат України Надія Савченко (позафракційна) очолила партію «Наступ», яку після цього перейменували у «Громадську платформу Надії Савченко». Про це сама Савченко повідомила 14 квітня в кулуарах парламенту України.

За її словами, метою партії буде «зміна політичної системи».

Як повідомила Савченко, до керівних органів партії увійшли всі її помічники.

На виборах 2014 року Надія Савченко була першим номером у списку партії «Батьківщина».

Минулого року її виключили з фракції «Батьківщини» через заяви щодо переговорів із бойовиками з угруповань «ДНР» і «ЛНР», депутат вийшла і зі складу партії.