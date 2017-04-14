Міноборони: за час конфлікту на Донбасі загинули 2652 військових

Від початку збройного конфлікту на сході України загинули 2652 військових, повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

«За три роки в боях за свободу, незалежність і територіальну цілісність України загинули 2652 військовослужбовців і працівників Збройних сил, Національної гвардії, СБУ, МВС, Держприкордонслужби. 9578 були поранені», – сказав Лисенко 14 квітня в Києві.

Нещодавно президент України Петро Порошенко заявив, що від початку цього року в зоні бойових дій на Донбасі загинули 69 українських військових.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці сепаратистів на Донбасі, Москва ці звинувачення відкидає і заявляє, що на непідконтрольних Києві територіях можуть бути лише російські «добровольці».

За останніми даними ООН, за час конфлікту загинули близько 10 тисяч людей, поранені понад 22 тисячі серед українських військових, цивільних осіб та сепаратистів.