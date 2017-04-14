У Росії тюремники офіційно вибачилися перед активістом Дадіним

Федеральна служба Росії з виконання покарань офіційно вибачилася перед опозиційним активістом Ільдаром Дадіним у зв’язку зі скасуванням вироку у справі про неодноразове порушення порядку проведення мітингів. Лист ФСВП опублікувала у своєму Twitter дружина Дадіна Анастасія Зотова.

У листі йдеться про те, що Дадін має право на реабілітацію, відшкодування майнових збитків, усунення наслідків моральної шкоди і відновлення в усіх правах.

У січні 2015 року проти Дадіна в Росії порушили кримінальну справу за статтею про неодноразове порушення порядку проведення мітингів. Його засудили до трьох років колонії загального режиму. 31 березня 2016 року апеляційний суд зменшив термін покарання до 2,5 року.

Під час перебування в колонії Дадін заявляв про побиття і катування.

У лютому 2017 року Верховний суд Росії виправдав активіста, після чого він вийшов на свободу. У березні уряд Росії доручив Міністерству юстиції підготувати поправки до статті, яка передбачає позбавлення волі за неодноразове порушення порядку проведення мітингів.