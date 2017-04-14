ОБСЄ: минулого тижня було збільшення випадків використання забороненого озброєння біля Авдіївки

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ Александр Гуґ заявив, що спостерігачі минулого тижня зафіксували збільшення випадків використання забороненого озброєння біля Авдіївки.

«Збільшення на 50% випадків порушення режиму припинення вогню в секторі Авдіївка-Ясинувата-Донецьк; Вибухи від забороненої зброї зросли з 4 до 97», – повідомив він.

За його словами, кількість обстрілів з використанням заборонених видів озброєння збільшилася на 25% минулого тижня, з використанням мінометів вдвічі – з 125 до 257 випадків.

12 квітня у ході засідання в Мінську Тристороння контактна група підтвердила свою прихильність рішенню щодо повного дотримання режиму припинення вогню напередодні Великодніх свят.

Наприкінці березня учасники Тристоронньої контактної групи домовилися про чергове перемир’я у зоні збройного конфлікту на сході України, воно мало почати діяти від 1 квітня. Проте обстріли не припинилися, сторони конфлікту звинуватили в цьому одна одну.