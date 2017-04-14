Гуґ: загалом минулого тижня СММ зафіксувала на 17% менше порушень режиму тиші на Донбасі

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Гуґ заявляє, що спостерігачі минулого тижня зафіксували на 17% менше порушень режиму тиші на Донбасі.

«Минулого тижня кількість зафіксованих СММ ОБСЄ порушень режиму припинення вогню зменшилася на 17%, якщо порівнювати з позаминулим тижнем.Це спостерігалося практично на всіх гарячих точках, за винятком однієї», – сказав він.

За даними представника ОБСЄ, в районі Авдіївка-Ясинувата- Донецький аеропорт спостерігачі зафіксували збільшення кількості порушень припинення вогню на 50 відсотків.

«Дещо можуть змінюватимуся цифри, географія, але жертви одні і ті ж – цивільне населення, яке опинилося між двох вогнів…», – наголосив він.

Гуґ додав, що кількість жертв серед цивільного населення зменшилася з 6 до 1 людини.

12 квітня у ході засідання в Мінську Тристороння контактна група підтвердила свою прихильність рішенню щодо повного дотримання режиму припинення вогню напередодні Великодніх свят.

Наприкінці березня учасники Тристоронньої контактної групи домовилися про чергове перемир’я у зоні збройного конфлікту на сході України, воно мало почати діяти від 1 квітня. Проте обстріли не припинилися, сторони конфлікту звинуватили в цьому одна одну.