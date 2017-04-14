НСТУ: Росія хоче створити негативну інформаційну атмосферу довкола «Євробачення»

Національна суспільна телерадіокомпанія України як мовник-організатор конкурсу «Євробачення-2017» заявляє, що у співпраці з Європейською спілкою мовлення (EBU) продовжує підготовку заходу, а позицію Росії в виборі учасниці розцінює як бажання створити негативну інформаційну атмосферу навколо конкурсу.

«Відмова Першого каналу (Росія) від трансляції «Євробачення» доводить, що попри задекларовану повагу до основоположних цінностей Євробачення, ключовими серед яких є взаємоповага та аполітичність, метою російської сторони від самого початку була не участь у конкурсі, а створення негативної інформаційної атмосфери навколо підготовки та проведення конкурсу», – йдеться в заяві НСТУ від 14 квітня.

Національна суспільна телерадіокомпанія України також нагадала, що офіційно повідомила EBU про заборону Службою безпеки України в’їзду на територію України учасниці від Росії Юлії Самойлової.

«Поважаючи бажання ЄМС забезпечити участь у пісенному конкурсі представників 43-х країн, підтримуючи традиційний дух «Євробачення», українська сторона неодноразово пропонувала Росії направити в Київ учасника, який не порушував законодавство України. Однак, російська сторона залишила своє рішення незмінним», – додали в НСТУ.

Напередодні в Європейському союзі мовлення «рішуче засудили» рішення України заборонити в’їзд російській учасниці конкурсу популярної пісні «Євробачення» в Києві після того, як у Москві заявили про відмову транслювати цьогорічний конкурс на території Росії. Російський телевізійний «Перший канал», що мав цього року транслювати конкурс, заявив, що відмовляється від трансляції через ситуацію навколо російської конкурсантки, якій заборонений в’їзд до України через порушення українських законів.

Півфінали конкурсу «Євробачення-2017» відбудуться в Києві 9 і 11 травня, фінал – 13 травня. Україну цього року на «Євробаченні» представлятиме представлятиме гурт О. Тorvald із піснею Time.

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​(Офіційне відео пісні Time гурту О.Тorvald, який представлятиме Україну на «Євробаченні-2017»)

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