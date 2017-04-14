ОБСЄ: Донецька фільтрувальна станція від початку року не працювала сукупно 38 днів

У Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ щодо України заявляють, що Донецька фільтрувальна станція від початку 2017 року потрапляла під обстріли понад 200 разів.

«Донецька фільтрувальна станція, а також розміщені поруч лінії електропередач, які забезпечують подання питної води та електроенергії, від початку року потрапили під обстріли більше ніж 200 разів, і у восьми випадках це призвело до припинення роботи станції та обриву ліній електропередач усукупності на 38 днів», – сказав перший заступник глави СММ ОБСЄ Александр Гуґ.

За його словами, прямі влучення снарядів у Донецьку фільтрувальну станцію можуть спровокувати екологічну катастрофу.

«На додаток до ризику припинення подачі безпечної води для 345 тисяч жителів Донецька, Авдіївки і Ясинуватої, а також розташованих поруч сіл і селищ прямі влучання снарядів, що сталися принаймні тричі цього року, можуть спровокувати екологічну катастрофу. Я навіть не хочу уявляти, що станеться, якщо снаряд потрапить у резервуари із хлором на фільтрувальній станції», – додав він.



Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко раніше заявляла, що від грудня 2016 року через обстріли Донецька фільтрувальна станція зупинялася 14 разів.

Останнім часом внаслідок обстрілів пошкоджується ЛЕП, яка живить Донецьку фільтрувальну станцію та Авдіївський коксохімічний завод. Сторони конфлікту на Донбасі звинувачують одна одну у спричиненні цих обстрілів.