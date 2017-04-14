Прокуратура заявляє про арешт «чорних трансплантологів» на Київщині

Прокуратура Київської області заявляє про арешт із можливістю застави у 72 мільйони гривень двох громадян України і двох громадян Туреччини у справі про «чорну трансплантологію».

«Завдяки прокуратурі Київської області громадянину Туреччини, який є організатором злочинного угрупування, що вербувало громадян для трансплантації органів, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 40 мільйонів гривень. Другий громадянин Туреччини також перебуватиме під арештом з альтернативою внесення застави у розмірі 32 мільйони гривень. Громадянці України обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави, а громадянину України – без альтернативи внесення застави», – йдеться в повідомленні прокуратури Київської області 14 квітня.

Всім чотирьом затриманим оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за статтею «торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини».

Підозрюваним загрожує позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна.

У прокуратурі нагадали, що затримали підозрюваних 11 квітня, а діяло угруповання з вересня 2015 року.