САП: у так званій «справі Мартиненка» повідомлення про підозру не складали і нікому не вручали

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявляють, що у кримінальному провадженні щодо держпідприємства «Енергоатом» (у так званій «справі Мартиненка») повідомлення про підозру не складалось та нікому не вручалось.

У січні низка ЗМІ з посиланням на прес-службу екс-депутата повідомила, що Солом’янський районний суд зобов’язав НАБУ закрити провадження у так званій «справі Мартиненка». Проте у бюро тоді повідомили, що суд зобов’язав їх лише розглянути клопотання представника Мартиненка та у встановлені законом строки поінформувати про результати цього розгляду.

Як повідомляє прес-служба САП, сьогодні Апеляційний суд Києва скасував ухвалу Солом’янського райсуду Києва, якою було зобов’язано детективів НАБУ розглянути клопотання захисту Мартиненка. Ухвала суду апеляційної інстанції набула законної сили з моменту її проголошення і касаційному оскарженню не підлягає.

У 2015 році детективи Національного антикорупційного бюро відкрили два кримінальні провадження, які пов’язані з екс-депутатом Миколою Мартиненком. Бюро викликало його як свідка в рамках досудового розслідування у провадженнях за фактом закупівлі держпідприємством «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уранового концентрату в австрійського товариства «STEUERMANN», а також за фактом одержання хабарів при закупівлі підприємством «Енергоатом» обладнання у чеського акціонерного товариства «Škoda JS».

У листопаді 2015 року на той час депутат від фракції «Народного фронту» Микола Мартиненко заявив, що вирішив скласти мандат, у грудні 2015 року депутати позбавили його депутатських повноважень.

Скандали навколо Миколи Мартиненка спалахнули після того, як народний депутат Сергій Лещенко заявив про корупційні звинувачення проти народнофронтівця у Швейцарії. За словами Лещенка, там Мартиненка звинувачують у хабарництві й відмиванні грошей, а саме в отриманні 30 мільйонів франків на банківські рахунки в цій країні від чеської фірми «Шкода – Ядерне машинобудування» (Škoda JS), яка отримала підряд від української державної компанії «Енергоатом». За повідомленнями, Мартиненко неофіційно контролює цю компанію. Крім того, стало відомо і про слідство в цій самій справі щодо Мартиненка в Чехії. Він ці звинувачення відкидає і називає їх нісенітницею й маніпуляцією.

Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», створене у жовтні 1996 році, є оператором чотирьох атомних електростанцій України, на яких експлуатується 15 атомних енергоблоків. «Енергоатом» забезпечує близько 55% потреби України в електроенергії, в осінньо-зимові періоди цей показник сягає 70%.