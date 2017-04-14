В Одесі зустріли літак із 15 пораненими бійцями

В Одесу прибув черговий санітарний борт із 15 українськими військовими, пораненими в бойових діях на сході України. Їх доставили з Дніпра на лікування в Військово-медичний клінічний центр Південного регіону (колишній 411-й військовий шпиталь в Одесі).

Як повідомив Радіо Свобода Андрій Танцюра, одеський волонтер, який допомагає шпиталю від початку бойових дій на сході України, бійці були поранені на різних ділянках фронту, в тому числі одного – під Широкиним, що на Маріупольському напрямку. П’ятьох бійців доправили в реанімацію, зазначив волонтер.

14 квітня – третя річниця початку бойових дій на Донбасі. В 2014 році в цей день секретар РНБО і виконувач обов’язків президента України Олександр Турчинов підписав указ «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України».

За період війни на сході України загинули 2 652 воїнів Збройних сил України, Служби безпеки, Національної гвардії, Прикордонної служби, Національної поліції та інших відомств. Такі цифри оприлюднив президент України Петро Порошенко 12 квітня 2017 року під час робочої поїздки на Луганщину. Від початку нинішнього року втрати Збройних сил України в зоні АТО склали 69 військовослужбовців, понад 420 отримали поранення, заявив голова держави.

За останніми даними ООН, за час конфлікту загинули близько 10 тисяч людей, поранені понад 22 тисячі серед українських військових, цивільних осіб та бойовиків.