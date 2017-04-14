Штаб: бойовики продовжують обстріли на Донбасі, 4 українських військових поранені

У штабі АТО заявляють, що на Донбасі внаслідок бойових дій четверо військовослужбовців Збройних сил України отримали поранення.

Як повідомляє прес-центр штабу, підтримувані Росією бойовики продовжують порушувати режим тиші, сьогодні вони 24 рази порушили перемир’я.

За даними штабу, сепаратисти застосовували міномети калібру 120-міліметрів щодо позицій ЗСУ поблизу населеного пункту Водяне, міномети калібру 82-міліметри – біля населених пунктів Верхньоторецьке, Авдіївка, Кам’янка та Катеринівка.

З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики вели вогонь по опорних пунктах українських військових фактично вздовж усієї лінії розмежування, додають у штабі.

Сепаратисти з угруповань «ДНР»і «ЛНР», у свою чергу, звинувачують українських військових у порушеннях режиму тиші з боку ЗСУ.

12 квітня у ході засідання в Мінську Тристороння контактна група підтвердила свою прихильність рішенню щодо повного дотримання режиму припинення вогню напередодні Великодніх свят.

Наприкінці березня учасники Тристоронньої контактної групи домовилися про чергове перемир’я у зоні збройного конфлікту на сході України, воно мало почати діяти від 1 квітня. Проте обстріли не припинилися, сторони конфлікту звинуватили в цьому одна одну.