Курбедінов: суд відмовив захисту фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» Зейтуллаєва в допиті експертів

Північно-Кавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону відхилив клопотання сторони захисту у справі фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» Руслана Зейтуллаєва в допиті експертів, понятих, дільничного та інших осіб. Про це 14 квітня на своїй сторінці у Facebook написав кримський адвокат Еміль Курбедінов.

«У судовому засіданні, за своєю ініціативою, суд допитав навіть фельдшера швидкої допомоги, яка оглянула Руслана Зейтуллаєва! Однак суд відмовився допитувати за клопотанням захисту експертів, понятих, дільничного і низку інших осіб. І сьогодні суд відмовив навіть в оголошенні мною частини попереднього протоколу судового засідання, який проходив в іншому складі, в частині допиту експертів!» ‒ написав адвокат.

До суду 14 квітня викликали швидку допомогу фігуранту «справи Хізб ут-Тахрір» Руслану Зейтуллаєву, який оголосив 4 квітня безстрокове голодування.

Раніше адвокат Еміль Курбедінов повідомив, що Руслан Зейтуллаєв за 10 днів голодування втратив 6 кілограмів ваги і не може говорити стоячи.

Руслан Зейтуллаєв оголосив безстрокове голодування 4 квітня під час засідання в Північно-Кавказькому окружному військовому суді у Ростові-на-Дону. Він висунув до російської влади низку вимог: припинити кримінальне переслідування кримських татар за статтями «тероризм» і «екстремізм», допустити до нього в СІЗО представників МЗС України, а також звільнити інших фігурантів севастопольської «справи Хізб ут-Тахрір».

Північно-Кавказький окружний військовий суд 7 вересня 2016 року визнав Зейтуллаєва винним в «участі в терористичному співтоваристві» і засудив його до 7 років позбавлення волі. Російська прокуратура оскаржила це рішення у Верховному суді Росії, і справа була знову направлена в Північно-Кавказький окружний військовий суд на перегляд. Слідчі органи наполягають на тому, щоб Зейтуллаєв був визнаний не учасником, а організатором терористичного співтовариства. Відповідна стаття Кримінального кодексу України передбачає санкцію від 15 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.