Зубко: до 17 травня планують завершити роботи з очищення території біля Балаклії

Віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва Геннадій Зубко заявляє, що до 17 травня планують завершити роботи з очищення території біля Балаклії, деу ніч на 23 березня спалахнула пожежа і почали вибухати боєприпаси.

«Землі за актом передані місцевому самоврядуванню і аграрні підприємства приступили до сільськогосподарських польових робіт», – повідомив Зубко, якого цитує прес-служба міністерства.

Він також додав, що радіус небезпечної зони у Балаклії зменшено з 10 кілометрів до 150 метрів.

У ніч на 23 березня на складах артилерійських боєприпасів на околиці Балаклії Харківської області спалахнула пожежа й почали вибухати боєприпаси. З околиць складів радіусом у 10 кілометрів евакуйовували майже 20 тисяч людей. Пожежу згодом ліквідували. Як головну версію подій розглядають диверсію, хоча не виключають і версії службового недбальства.

