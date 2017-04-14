В Єрусалимі озброєний ножем чоловік смертельно поранив британку

Громадянку Великої Британії смертельно травмував озброєний ножем нападник в Єрусалимі.

За повідомленням поліції, напад стався в трамваї біля людного Старого міста в Єрусалимі.

За даними правоохоронців, підозрюваним у нападі є 57-річний палестинець, який має проблеми з психікою.

Після низки схожих атак від жовтня 2015 року ізраїльські сили безпеки вбили понад 200 палестинців, яких ідентифікували як нападників.

За цей час внаслідок нападів загинули близько 40 ізраїльтян і двоє американців.