В Єрусалимі озброєний ножем чоловік смертельно поранив британку

Громадянку Великої Британії смертельно травмував озброєний ножем нападник в Єрусалимі.
За повідомленням поліції, напад стався в трамваї біля людного Старого міста в Єрусалимі.
За даними правоохоронців, підозрюваним у нападі є 57-річний палестинець, який має проблеми з психікою.
Після низки схожих атак від жовтня 2015 року ізраїльські сили безпеки вбили понад 200 палестинців, яких ідентифікували як нападників.
За цей час внаслідок нападів загинули близько 40 ізраїльтян і двоє американців.
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