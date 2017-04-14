Третьяков про візити до ГПУ: маю дружні відносини з Луценком, ми «дружимо сім’ями»

Народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Олександр Третьяков заявляє, що має дружні відносини з нинішнім генеральним прокурором Юрієм Луценком, а також вони «дружать сім’ями». Про це депутат написав на своїй сторінці в Facebook, коментуючи оприлюднене напередодні розслідування програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») про візити політиків до Генпрокуратури.

«З Юрієм Луценком я буду зустрічатися і після того, як він перестане бути генпрокурором. Так вже вийшло, що ми – друзі. Тому зустрічаємося і спілкуємося вже багато років… Крім того, ми дружимо сім’ями, тому наші дружини теж регулярно зустрічаються і спілкуються», – написав він.

Раніше журналісти програми «Схеми» повідомили, що офіс Генеральної прокуратури України найчастіше відвідують представники владної партії «Блок Петра Порошенка». За даними журналістів, найчастіше до ГПУ приїжджає Третьяков.

Депутат заперечив відвідини ГПУ, заявивши, що у журналіста «хвора фантазія». Сам генеральний прокурор у коментарі журналістам пояснив часті візити Третьякова тим, що вони дружать.

​У травні минулого року депутати підтримали подання президента України про призначення генпрокурором Юрія Луценка, який до цього очолював парламентську фракцію «Блок Петра Порошенка».

У день призначення Луценка Верховна Рада схвалила законопроект, яким внесли низку змін у законодавство про Генпрокуратуру (зміни щодо вимог до юридичної освіти і досвіду),тоді ж ці зміни були оприлюднені в офіційній пресі, набули чинності, депутати проголосували за кандидатуру Луценка, а президент України підписав указ про призначення у сесійній залі парламенту.