Штаб: на Донбасі троє військових ЗСУ поранені

У штабі АТО заявляють, що на Донбасі троє військових Збройних сил України поранені.

Як повідомляє прес-центр штабу, станом на 18:00 підтримувані Росією бойовики 29 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

За даними штабу, сепаратисти з мінометів, кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали позиції українських військових біля Водяного, з протитанкових гранатометів та кулеметів – біля Павлополя, а зі стрілецької зброї – біля Широкина, Гнутового та Талаківки.

«На Донецькому напрямку по позиціях поблизу населених пунктів Авдіївка, Верхньоторецьке, Зайцеве та Кам’янка ворог застосував міномети калібру 82 міліметри, гранатомети різних систем та кулемети великого калібру. По опорних пунктах поблизу Пісків вів вогонь з гранатометів та кулеметів великого калібру», – мовиться у повідомленні.

Раніше сьогодні у штабі АТО повідомляли, що станом на 15:00 бойовики продовжують порушувати режим тиші, внаслідок бойових дій на Донбасі четверо українських військових поранені.

Сепаратисти з угруповань «ДНР» і «ЛНР», у свою чергу, звинувачують українських військових у порушеннях режиму тиші з боку ЗСУ.

12 квітня у ході засідання в Мінську Тристороння контактна група підтвердила свою прихильність рішенню щодо повного дотримання режиму припинення вогню напередодні Великодніх свят.

Наприкінці березня учасники Тристоронньої контактної групи домовилися про чергове перемир’я у зоні збройного конфлікту на сході України, воно мало почати діяти від 1 квітня. Проте обстріли не припинилися, сторони конфлікту звинуватили в цьому одна одну.