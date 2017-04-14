У Черкасах провели марш до третьої річниці початку конфлікту на Донбасі

У Черкасах понад півтисячі людей пройшли пам’ятною ходою у зв’язку з річницею бойових дій на сході України. До заходу долучилися родичі загиблих військових, бійці, прикордонники та волонтери.

Хода рушила центральним бульваром Шевченка від площі Богдана Хмельницького до Долини троянд.

У руках курсанти пожежного інституту тримали великі портрети черкащан, які загинули у зоні бойових дій на сході України.

«Нам потрібно пам’ятати, що йде війна. Тут зараз світить сонечко і всі цьому радіють, а там – гинуть люди. Дехто тут цього навіть не усвідомлює. Тому потрібно людям хоча б нагадувати, аби вони пам’ятали, що там за них воюють», – сказав заступник командира окремого мотопіхотного батальйону Олександр Чубенко.

Нещодавно президент України Петро Порошенко заявив, що від початку цього року в зоні бойових дій на Донбасі загинули 69 українських військових. За даними Міноборони, від початку збройного конфлікту на сході України загинули 2652 військових

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці сепаратистів на Донбасі, Москва ці звинувачення відкидає і заявляє, що на непідконтрольних Києві територіях можуть бути лише російські «добровольці».

За останніми даними ООН, за час конфлікту загинули близько 10 тисяч людей, поранені понад 22 тисячі серед українських військових, цивільних осіб та сепаратистів.