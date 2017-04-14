НАЗК: декларації посадовців військової прокуратури вилучили з реєстру через рішення Матіоса

У Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) заявляють, що декларації низки посадових осіб військової прокуратури були вилучені з реєстру через рішення головного військового прокуратура Анатолія Матіоса.

«Такі заходи мають винятковий та тимчасовий характер. При цьому ці декларації зберігаються на ресурсах Реєстру і є доступними для перевірки. Рішення НАЗК ґрунтується на статті 17 закону «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» (Рішення органів про вжиття спеціальних заходів щодо працівників суду і правоохоронних

органів та їхніх родичів є обов’язковими для виконання – ред.) та ухвалене з усвідомленням можливих негативних наслідків невиконання постанови», – йдеться у повідомленні.

Водночас НАЗК не оприлюднює документ, на підставі якого були вилучені з реєстру декларації низки посадових осіб військової прокуратури. Матіос не коментує це повідомлення агентства.

Раніше ресурс Бігус.info повідомив, що після поновлення роботи реєстру НАЗК із сайту зникли понад 200 декларацій працівників ГПУ та військових прокуратур, зокрема, декларації зступників головного військового прокурора Віктора Короля і Дмитра Борзих.

У лютому у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі України повідомили про відкриття кримінального провадження щодо голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля за фактом неподання електронної декларації, це провадження передали НАБУ. Раніше голова Запорізької ОДА заявив, що не оприлюднювати декларацію йому наказала Служба безпеки України, оскільки він є чинним офіцером СБУ.