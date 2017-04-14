Поліція з’ясовує обставини інциденту з журналістами-розслідувачами на Київщині

Поліція з’ясовує обставини інциденту з журналістами на Київщині.

Як повідомляє прес-служба поліції Київської області, силовики проводять перевірку, наразі офіційних заяв та повідомлень від журналіста або його представників про інцидент не надходило.

«Під час особистого спілкування по телефону з учасником інциденту журналіст сам пообіцяв приїхати до поліції через кілька днів і розповісти про подію», – зазначають у відомстві.

Раніше сьогодні журналісти-розслідувачі проекту «Слідство.Інфо» заявили, що їх обстріляли з вогнепальної зброї під час збору інформації для програми. Як розповів Радіо Свобода журналіст Максим Опанасенко, під селищем Плюти Київської області група вела зйомку з безпілотника маєтку одного з українських олігархів.

Коли журналісти вже завершили зйомку, з боку лісу по них відкрила вогонь з вогнепальної зброї невідома особа, знімальній групі довелося терміново втікати з місця події. Максим Опанасенко переконаний, що метою стрільця було залякування.

«Слідство.Інфо» займається журналістськими розслідуваннями, зокрема, щодо корупції в органах влади.