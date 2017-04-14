Луценко звільнив Суса з органів прокуратури – ЗМІ

Генеральний прокурор України Юрій Луценко звільнив з органів прокуратури старшого слідчого з особливо важливих справ Головного слідчого управління Генпрокуратури Дмитра Суса, повідомляють українські ЗМІ.

У свою чергу Сус повідомив виданню «Українська правда» про те, що дізнався про звільнення від журналістів і готовий відповідати на запитання у вівторок, 18 квітня.

Сус був одним з учасників конфлікту з НАБУ, який стався в серпні минулого року.

За даними НАБУ, 12 серпня 2016 року працівники одного з департаментів Генпрокуратури вчинили насильницькі дії проти співробітників НАБУ, які проводили негласні слідчі дії. Невдовзі двох співробітників бюро доставили до генпрокуратури, де на них чинили тиск, а ще двоє були заблоковані в будівлі. Відтак бійці спецпідрозділу НАБУ розблокували своїх колег. Виникла «позаштатна робоча ситуація», яку вдалося врегулювати після втручання керівників ГПУ і НАБУ, заявили в бюро.

«Працівників НАБУ протримали 11 годин без подання будь-яких процесуальних документів…», – розповів голова НАБУ Артем Ситник. Водночас він наголосив, що «війни» між двома відомствами немає.

На той час заступник начальника одного з департаментів Генпрокуратури Дмитро Сус, який безпосередньо брав участь у цих діях, назвав дії працівників НАБУ незаконними.

Восени журналісти програми «Наші гроші» з’ясували, що прокурор Дмитро Сус їздить на автівці Audi Q7 вартістю понад 900 тисяч гривень, яка, згідно з документами, належить його 85-річній бабусі. Після цього генрокуратура оголосила догану Сусу за «порушення порядку подання декларації» та «подання недостовірних тверджень» в анкеті доброчесності прокурора.