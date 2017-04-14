Прокуратура: суд арештував екс-начальника ДАІ Києва Макаренка

Печерський районний суд Києва обрав колишньому керівнику Державної автомобільної інспекції міста Києва Миколі Макаренку запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави.

Як повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець на своїй сторінці у Facebook, розмір застави – 5 мільйонів гривень.

Минулого тижня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що відбулася екстрадиція Миколи Макаренка з Росії.

Макаренка затримали у вересні минулого року у Росії, щодо нього застосували тимчасовий арешт.

У квітні 2015 року українські силовики оголосили в розшук Макаренка, якого підозрюють у корупції. Тоді ж повідомлялося про обшуки і затримання в рамках припинення злочинних схем, виявлених в ДАІ Києва. За даними глави МВС Арсена Авакова, корупційні схеми базувалися на незаконних механізмах отримання коштів у МРЕВ (Міжрайонному реєстраційно-екзаменаційному відділі) при оформленні автомобілів.