У Росії взяли під арешт колишнього голову республіки Марій Ел, звинуваченого в хабарництві

У столиці Росії Москві Басманний суд узяв під арешт на двомісячний термін колишнього голову республіки Марій Ел Леоніда Маркелова, якого звинувачують у хабарництві.

Його затримали в четвер за підозрою в отриманні хабара на суму у 250 мільйонів рублів (на цей час це майже 120 мільйонів гривень) і доправили до Москви.

Раніше Леонід Маркелов сам подав у відставку за власним бажанням, не пояснивши причин. Він прокерував республікою протягом 16 років. Минулого тижня президент Росії Володимир Путін підписав указ про його відставку.

Останнім часом у Росії почалися затримання і відкриття справ щодо цілої низки керівників регіонів країни за звинуваченнями, пов’язаними з хабарництвом.

На початку квітня за підозрою в хабарах на 140 мільйонів рублів (нині це майже 77 мільйонів гривень) був затриманий, а потім заарештований на два місяці колишній голова іншого російського регіону, Удмуртії, Олександр Соловйов. У березні справу про хабар завели на колишнього губернатора Челябінської області Михайла Юревича. З червня минулого року за звинуваченням в отриманні хабара під арештом перебуває колишній губернатор Кіровської області Микита Бєлих.