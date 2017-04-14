Сепаратисти заявляють, що Росія почала «поставки сировини» на підприємства окупованого Донбасу

В угрупованні «ДНР» заявляють, що Росія почала поставки сировини на підприємства, які розташовані на непідконтрольній українській владі частині Донбасу.

Як заявив представник угруповання Сергій Назаров, якого цитують сепаратистські сайти, «поставки сировини і матеріалів для підприємств здійснюється тимчасово в порядку гуманітарної підтримки за рахунок наявних федеральних резервів товарно-матеріальних цінностей».

Водночас керівник російського Федерального агентства з державних резервів Дмитро Гогин підтвердив російській агенції «ТАСС», що Росія надає гуманітарну підтримку підприємствам Донбасу.

Від січня активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називали себе ветеранами АТО, блокували деякі ділянки залізниці з вимогою припинити, за їхніми словами, торгівлю з окупованими районами Донбасу.

Після цього ватажки угруповань «ЛНР» і «ДНР» заявили, що якщо до 1 березня 2017 року не припиниться блокада активістами, то на всіх підприємствах української юрисдикції, які працюють на територіях, захоплених цими угрупованнями, запровадять «зовнішнє управління». Блокаду не припинили.

15 березня Рада національної безпеки й оборони України ухвалила рішення тимчасово припинити переміщення вантажів через лінію розмежування в зоні збройного конфлікту на сході України.

Від квітня 2014 року на частині Донбасу триває збройний конфлікт. Україна та Захід звинувачують Росію в підтримці бойовиків на Донбасі зброєю та особовим складом. Москва заперечує таку підтримку угруповань «ДНР» та «ЛНР» і визнає лише наявність серед бойовиків російських «добровольців». До цього часу сепаратисти контролюють низку населених пунктів Донбасу, зокрема Донецьк і Луганськ. Україна визнала «ДНР» та «ЛНР» терористичними угрупованнями.