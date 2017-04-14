Свідка обшуків у Бахчисараї Мустафаєва залишать під вартою на 10 діб – активістка

Підконтрольний Кремлю Бахчисарайський районний суд присудив Сейдамету Мустафаєву 10 діб арешту за «участь у несанкціонованому мітингу» під час обшуку у Сейрана Салієва. Про це 14 квітня у Facebook повідомила кримська активістка Муміне Салієва.

«Закінчилося судове засідання у справі Сейдамета Мустафаєва. Сьогодні щодо нього розглядалася друге адміністративне правопорушення за участь у несанкціонованому мітингу при обшуку у Сейрана Салієва. Суд виніс постанову – 5 діб адмінарешту. Враховуючи першу постанову від 13.04.2017, де Мустафаєву присудили 10 діб адмінарешту, то винесено остаточне рішення щодо Сейдамета Мустафаєва – 10 діб адмінарешту від 13.04.2017», – написала вона.

У Бахчисараї вранці 13 квітня російські силовики провели обшуки в будинках мусульман ‒ Різи Муждабаєва (6 мікрорайон) і Сейдамета Мустафаєва (7 мікрорайон). Очевидці повідомляли про застосування сили з боку силовиків і звуки пострілів. Повідомлялося про затримання вісьмох кримських татар.

Пізніше Бахчисарайський районний суд виніс рішення щодо деяких затриманих мусульман після ранкових обшуків у будинках кримських татар: їм присудили штрафи й арешти.

Російські силовики назвали обшуки і затримання «плановими заходами».

Прокуратура Автономної Республіки Крим порушила кримінальне провадження через обшуки і затримання в Бахчисараї.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що звертатимуться до міжнародного співтовариства з проханням посилити тиск на Росію через обшуки у Криму.

Після анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, кримських активістів, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір». Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість у зв'язку з переслідуваннями громадян України в анексованому Криму і закликало припинити тиск на них. Також МЗС звернулося до міжнародного співтовариства, щоб ті застосували всі можливі види правового і політичного тиску на Росію з метою припинення нею тоталітарних методів придушення прав людини і свободи слова, а також звільнити всіх українських політв'язнів і заручників.