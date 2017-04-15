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15 Квітень 2017, Київ 10:18
Новини | Події

Штаб: минулої доби на Донбасі 4 українських військових поранені

У штабі АТО заявляють, що минулої доби у зоні бойових дій на Донбасі четверо військовослужбовців Збройних сил України поранені.

Як повідомляє прес-центр штабу, підтримувані Росією бойовики здійснили 45 обстрілів позицій Збройних сил України.

За даними штабу, сепаратисти з мінометів калібру 120-міліметрів, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів обстрілювали позиції українських військових біля Водяного, з озброєння БТР, протитанкових гранатометів та кулеметів великих калібрів – біля Павлополя.

На донецькому напрямку, як стверджують у прес-центрі, з мінометів калібру 82-міліметри, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів бойовики обстрілювали позиції ЗСУ біля Авдіївки, Кам’янки та Зайцева.

На Луганщині з мінометів калібру 120-міліметрів та гранатометів сепаратисти обстрілювали позиції військових біля Кримського та Катеринівки, додають у штабі.

Сепаратисти з угруповання «ДНР» про оперативну ситуацію на території, яку вони контролюють, не повідомляють. В угрупованні «ЛНР» стверджують, що українські військові минулої доби двічі порушили режим тиші.

Наприкінці березня учасники Тристоронньої контактної групи домовилися про чергове перемир’я у зоні збройного конфлікту на сході України, воно мало почати діяти від 1 квітня. Проте обстріли не припинилися, а сторони конфлікту звинуватили в цьому одна одну.

12 квітня у ході засідання в Мінську Тристороння контактна група підтвердила свою прихильність рішенню щодо повного дотримання режиму припинення вогню напередодні Великодніх свят.

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