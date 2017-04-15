У Середземному морі рятувальники врятували понад 2 тисячі мігрантів

Понад 2000 мігрантів, які намагалися дістатися до Європи, були врятовані в Середземному морі, одну людину знайшли мертвою 14 квітня, повідомляють офіційні особи і свідки.

Представник італійської берегової охорони заявив, що 19 рятувальних операцій берегової охорони або суден, що експлуатуються неурядовими організаціями, врятували в цілому 2074 мігрантів на 16 гумових човнах і трьох невеликих дерев’яних човнах.

Організація «Лікарі без кордонів» повідомляє про виявленння мертвим одного підлітка і порятунок близько 1000 людей в дев’яти човнах.

Врятованих мігрантів доставили в італійські порти.

Влада Туреччини та Іспанії також повідомили про перехоплення і порятунок сотні мігрантів 14 квітня.

Згідно з даними Міжнародної організації з міграції, наразі близько 32 000 мігрантів прибули в Європу морським шляхом в 2017 році. Понад 650 загинули або пропали без вісти.