Віце-президент США Пенс відвідає Південну Корею

Віце-президент США Майк Пенс відвідає Азіатсько-Тихоокеанський регіон на тлі зростання напруженості в Північній Кореї через ядерні і ракетні випробування.

Пенс має прибути до Південної Кореї 16 квітня, він також відвідає Японію під час своєї 10-денної подорожі.

Його подорож в Азіатсько-Тихоокеанський регіон приходить на тлі ознак того, що Північна Корея ймовірно готує шосте ядерне випробування протягом десятиліття або знаменний запуск ракет, такий як перше випробування міжконтинентальної балістичної ракети.

Цього тижня президент США Дональд Трамп заявив, що Північна Корея є проблемою, проблему будуть вирішувати. Він неодноразово заявляв, що якщо Китай, головний торговий партнер Північної Кореї, не докладе більше зусиль для приборкання ядерної програми Пхеньяна, США могли б взяти справу в свої руки.

США направили авіаносець в бік Корейського півострова, проте військові заявили, що США не мають наміру використовувати військову силу проти Північної Кореї у відповідь на будь-які з ядерних випробувань або запуск ракет.