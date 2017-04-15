Росія: суд в Москві провів десятки засідань у справі щодо акцій 26 березня

У Росії Тверський районний суд до цього часу розглянув понад 20 адміністративних справ затриманих 26 березня в Москві на антикорупційному мітингу. Всього в центрі Москви було затримано 1043 людини.

Як повідомляє портал «ОВД-інфо», вже відбулося понад 300 судових засідань, лише 14 квітня пройшли 22 засідання. На 20 з них розглядалися порушення учасниками публічного заходу «встановленого порядку проведення мітингу, демонстрації або пікетування».

Суд призначив штрафи в максимальному розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і громадські роботи – до 40 годин.

Двоє активістів, Костянтин Зеленін і В’ячеслава Мальцев, заарештовані судом на 15 діб – за непокору розпорядженню поліцейського.

26 березня в десятках міст Росії відбулися акції протесту, пов’язані з імовірною причетністю голови уряду Дмитра Медведєва до корупції. У багатьох містах акції не були узгоджені владою. По всій Росії затримали близько півтори тисячі активістів.

Фонд боротьби з корупцією (ФБК) на початку березня опублікував розслідування про незадекларовану нерухомість голови уряду Росії Дмитра Медведєва і його можливу причетність до корупції. Після того, як ані сам Медведєв, ані його представники не відповіли на звинувачення, Навальний закликав провести акції протесту по всій країні 26 березня.