ДСНС попереджає про можливість сходження лавин на Івано-Франківщині

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про можливість сходження лавин у високогір’ї Івано-Франківської області.

Як повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на прогноз Укргідрометцентру, 16 квітня у зв’язку з відлигою у високогір'ї Івано-Франківської області очікується значна лавинна небезпека (3 рівень).

За даними синоптиків, 15 квітня в Україні опадів не буде, лише у східних та більшості північних областей вночі та вранці невеликий дощ. Температура в Карпатах вночі та вдень від 2 градусів морозу до 3 тепла.