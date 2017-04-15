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15 Квітень 2017, Київ 11:48
Новини | Події

ДСНС попереджає про можливість сходження лавин на Івано-Франківщині

Говерла, найвища гора в Україні, архівне фото

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про можливість сходження лавин у високогір’ї Івано-Франківської області.

Як повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на прогноз Укргідрометцентру, 16 квітня у зв’язку з відлигою у високогір'ї Івано-Франківської області очікується значна лавинна небезпека (3 рівень).

За даними синоптиків, 15 квітня в Україні опадів не буде, лише у східних та більшості північних областей вночі та вранці невеликий дощ. Температура в Карпатах вночі та вдень від 2 градусів морозу до 3 тепла.

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