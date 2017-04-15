Число бойовиків вбитих внаслідок повітряного удару США зросло до 94 – чиновники Афганістану

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Афганські урядовці заявляють, що кількість бойовиків угруповання «Ісламська держава», які загинули внаслідок застосування військовими США найпотужнішої серед неядерних бомб, зросла до 94.
Бомбу GBU-43, Massive Ordinance Air Blast, яку називають «матір’ю всіх бомб», вперше використали в бою 13 квітня, удару було завдано по позиціях бойовиків в східній провінції Нанґаргар.
Провінційний губернатор повідомив, що чотири головних командири були серед вбитих бойовиків. За даними чиновника, немає жертв серед цивільного населення, цивільні, які проживають в районі вибуху, були евакуйовані афганською армією.
Міністерство оборони Афганістану повідомляло 14 квітня, що 36 бойовиків були вбиті в комплексі тунелів на сході країни у районі Ачин.
Масивна бомба була застосована після того, як бойові дії активізувалися минулого тижня.
Як повідомляв речник Пентагону Адам Стамп, це перше в історії бойове застосування цієї бомби.
Речник Білого дому Шон Спайсер, зі свого боку, повідомив, що ця бомба високоточна, і США вжили заходів, щоб її використання не спричинило цивільних жертв і побічної шкоди.
Вона була створена майже 15 років тому і містить близько 10 тонн вибухівки. Скорочення в її назві MOAB напівжартома розшифровують англійською як «Мати всіх бомб».
Удар був здійснений із метою зруйнувати систему підземних ходів, якими бойовики вільно пересувалися в регіоні, що полегшувало їм напади на американських радників і афганські війська, після того, як минулого тижня там загинув спецпризначенець США.
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