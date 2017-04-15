МЗС: троє українців постраждали в ДТП в Росії

У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що троє українців постраждали в дорожньо-транспортній пригоді в Ленінградській області (Росія) 14 квітня.

Як повідомляє департамент консульської служби МЗС у Facebook, постраждалим українцям надали медичну допомогу, загрози їхньому життю немає.

«Один з них госпіталізований у Ленінградську обласну клінічну лікарню з тілесними ушкодженнями середньої тяжкості. Двоє після отримання первинної медичної допомоги покинули лікувальну установу», – йдеться у повідомленні.

За даними Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі, ДТП у Ленінградській області, у якій постраждали троє українців, сталася 14 квітня. Генконсульство підтримує зв’язок з лікувальною установою й правоохоронними органами, які проводять розслідування у цій справі.