ГПУ: дані про втечу з України 4 екс-«беркутівців» перевіряються

У Генеральній прокуратурі України не мають підтвердження інформації про втечу до Росії чотирьох екс-співробітників спецпідрозділу «Беркут», які підозрювалися в убивствах активістів Євромайдану. Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» заявив прокурор відділу ГПУ Олександр Ковальчук.

«Ця інформація наразі перевіряється... Зараз зроблено відповідні запити. У нас офіційних даних про те, що вони виїхали в Росію, немає», – сказав Ковальчук.

У зверненні, оприлюдненому в Youtube, звільнений з-під варти судом колишній співробітник харківського «Беркуту» Віталій Гончаренко та троє його колег заявили, що покинули територію України. Колишні «беркутівці» Олександр Костюк, Владислав Мастега, Артем Войлоков і Віталій Гончаренко заявили, що у ході подій а Майдані у 2013-2014 роках «виконували свій конституційний обов'язок» і «забезпечували громадський порядок, протидіяли радикалам, захищаючи життя і здоров’я законослухняних громадян». У відеозвернені вони також заявили, що протягом трьох років «піддаються кримінальному переслідуванню з боку державних органів» і перебувати на території України їм небезпечно.

Апеляційний суд Києва 6 квітня відпустив з-під варти колишнього співробітника харківського «Беркуту» Віталія Гончаренка. Суд задовольнив скаргу захисту Гончаренка і зобов’язав його з’являтися до суду за першим викликом.

Печерський районний суд Києва у ніч із 9 на 10 березня змінив екс-«беркутівцю» запобіжний захід із домашнього арешту на тримання під вартою на 60 діб. Із відповідним клопотанням до суду звернувся прокурор Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Олександр Ковальчук. За даними прокуратури, Гончаренко порушив умови домашнього арешту, на який його раніше випустили з-під варти.

Гончаренка підозрюють у вбивстві трьох учасників Майдану 18 лютого 2014 року на Кріпосному провулку в Києві. Крім того, його підозрюють у нападі на журналістів на блокпосту в зоні бойових дій на Донбасі в січні 2015 року.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану потерпіли 2,5 тисячі людей, 104 з них загинули. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними МВС, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.