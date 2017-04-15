Поліція: у великодню ніч порядок в Україні забезпечуватимуть понад 23 тисячі силовиків

У великодню ніч громадський порядок в Україні забезпечуватимуть понад 23 тисячі силовиків, повідомляє прес-служба Нацполіції.

За даними відомства, у заходах з нагоди святкування Великодня очікується участь майже 8,9 мільйона людей, найбільше – на Львівщині, Дніпропетровщині та Одещині.

Заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич заявив про готовність поліції до забезпечення правопорядку під час святкових заходів.

Цього року українські християни як східного, так і західного обряду святкують Великдень в один день – 16 квітня.