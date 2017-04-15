У Києві відбувається мітинг проти використання тварин у цирку

У Києві відбувається акція протесту проти використання тварин у циркових виставах.

У заході беруть участь кілька сотень людей.

Організатором «Мітинг за цирк без тварин!» є зоозахисна ініціатива UAnimals. Активісти вважають, що серед причин для заборони використання тварин в цирках – «жахливі умови утримання, жорстокість дресури, негуманність розваги, загроза для людей та дитячої психіки».

На початку квітня Верховна Рада розглядала проект закону щодо забезпечення гуманного ставлення до тварин з метою морального розвитку суспільства (№ 5119). Проте для ухвалення законопроекту за основу не вистачило голосів – документ підтримали 220 депутатів за мінімально необхідних 226.

Цим документом пропонувалося доповнити статтю 89 (Жорстоке поводження з тваринами) Кодексу України про адміністративні правопорушення новими адміністративними стягненнями: повторне протягом року порушення норм цієї статті; неналежний нагляд за твариною, наслідком якого стала втеча тварини; відмова власника тварини від подальшого утримання тварини, внаслідок чого вона стала безпритульною.

Крім того, у Верховній Раді на розгляді перебуває законопроект щодо використання тварин у пересувних цирках (№ 5283). У листопаді минулого року парламентський Комітет з питань екологічної політики рекомендував ухвалити цей проект закону, яким пропонується «заборонити використання тварин у пересувних цирках».