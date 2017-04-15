В Криму одного з затриманих під час обшуків в Бахчисараї відпустили додому – активістка

В анексованому Криму одного з затриманих під час обшуків в Бахчисараї 13 квітня Ескендера Меметова 15 квітня відпустили додому. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила кримська активістка Муміне Салієва.

«Термін адміністративного арешту Ескендера Меметова закінчився. Вийшов із спецприймальника для адмінзатриманих міста Сімферополь», – написала Салієва.

Підконтрольний Кремлю Бахчисарайський райсуд 13 квітня ухвалив рішення щодо деяких затриманих після обшуків в будинках кримських татар. Ескендеру Меметову дали дві доби адміністративного арешту.

19-річний Ескендер Меметов – син фігуранта «справи бахчисарайських мусульман» Ремзі Меметова, який перебуває в СІЗО з травня 2016 року.

У Бахчисараї 13 вранці квітня російський силовики провели обшуки в будинках мусульман – Ризи Муждабаєва (6 мікрорайон) і Сейдамета Мустафаєва (7 мікрорайон). Очевидці повідомляли про застосування сили з боку силовиків і звуками пострілів.

Російські силовики назвали обшуки і затримання «плановими заходами».

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що звертатимуться до міжнародного співтовариства з проханням посилити тиск на Росію через обшуки у Криму.

Після анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, кримських активістів, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір» – цю заборону Москва насаджує і в окупованому Криму.

Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість у зв'язку з переслідуваннями громадян України в анексованому Криму і закликало припинити тиск на них. Також МЗС звернулося до міжнародного співтовариства, щоб ті застосували всі можливі види правового і політичного тиску на Росію з метою припинення нею тоталітарних методів придушення прав людини і свободи слова, а також звільнення всіх українських політв'язнів і заручників.