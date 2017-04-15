Порошенко затвердив довічні державні стипендії для пожежників, які гасили пожежу на Чорнобильській АЕС

Президент України Петро Порошенко затвердив довічні державні стипендії для пожежників, які брали участь у гасінні пожежі на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року. Порошенко підписав відповідний указ.

Як повідомляє прес-служба Адміністрації президента, у 2006 році було засновано довічні державні стипендії для військовослужбовців, які брали безпосередню участь у гасінні пожежі на Чорнобильській АЕС та її охороні 26 квітня 1986 року.

«Проте до списку стипендіатів не було включено працівників, окремих осіб рядового та начальницького складу пожежної охорони органів внутрішніх справ України. З огляду на це Порошенко підписав указ, яким передбачено призначити довічні державні стипендії 22 працівникам у розмірі трьох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб», – йдеться у повідомленні.

26 квітня 1986 року у гасінні пожежі на 4-му енергоблоці Чорнобильської АЕС брали участь 65 працівників пожежної охорони органів внутрішніх справ, 6 з них внаслідок радіоактивного опромінення, несумісного з життям, загинули.

59 людей отримали високі дози радіоактивного опромінення і стали інвалідами, захворювання яких пов’язане з виконанням службових обов’язків під час гасіння пожежі. За 30 років після аварії на Чорнобильській АЕС померли 17 працівників пожежної охорони органів внутрішніх справ, які брали участь у гасінні пожежі у день Чорнобильській катастрофи, 5 людей виїхали за межі України.

Чорнобильська катастрофа призвела до одного з найбільших викидів радіації. Це призвело до масового радіаційного забруднення територій, з яких виселили близько 200 тисяч людей. Зони відчуження були створені на території Київської області в Україні, Гомельської та Могилівської областей Білорусі, а також Брянської області Росії.

Безпосередньо від вибуху і при гасінні пожежі загинула 31 людина, понад 200 було госпіталізовано. Водночас точну кількість людей, які передчасно померли або втратили здоров’я внаслідок аварії, підрахувати неможливо.

За офіційною статистикою, станом на 1 січня 2016 року в Україні налічується 1 мільйон 961 тисяч 904 особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.