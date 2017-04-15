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15 Квітень 2017, Київ 16:15
Новини | Події

В Єрусалимі зійшов «благодатний вогонь»

Паломники в храмі Гробу Господнього в Єрусалимі, архівне фото

У Єрусалимі в храмі Гробу Господнього сьогодні, 15 квітня, відбулося традиційне сходження «благодатного вогню».

У храмі зібралися православні паломники та християни інших обрядів, які святкують Великдень за юліанським календарем.

Священний, як вважає ця частина християн, вогонь з’явився у вівтарі під час молитви Єрусалимського патріарха, як це стається щороку напередодні Великодня за юліанським календарем. Патріарх сам молився у кувуклії (печера, де, за переказами, був похований Христос) за зачиненими дверима. У храмі загасили усі вогні, а патріарх, знявши з себе вбрання, пройшов процедуру огляду.

Після сходження вогню патріарх передав його вірянам, які запалили від нього оберемки із 33 свічок – за віком Христа.

Сьогодні православні та деякі інші християни відзначають Велику суботу.

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