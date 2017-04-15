Пакистан: вісім звинувачують у вбивстві студента через «богохульство»

Представники суду повідомляють, що восьми пакистанцям, які жорстоко вбили студента університету через його погляди, були пред’явлені звинувачення у вбивстві і тероризмі 15 квітня.

Група студентів університету імені Абдулах Валі Хана в консервативному північно-західному місті Мардан побила Машал Хана до смерті в університетських приміщеннях 13 квітня, звинувативши його в поширеннів соціальних мережах повідомлень блюзнірського змісту.

«Вісім студентів постали перед антитерористичним судом в Maрдані за вбивство», – сказав прокурор Рафіулла Хан.

Четверо інших були заарештовані в суботу, сказав Хан.

На відеозаписі нападу видно, що жертва, ідентифікована як 23-річний Машал Хан, лежить на підлозі в оточенні людей, які били його дерев’яними дошками.

Хан був похований 14 квітня в своєму рідному місті Свабі, розташованому приблизно 100 кілометрів на північний захід від столиці Пакистану Ісламабад.

Богохульство є надзвичайно чутливим звинуваченням в консервативному мусульманському Пакистані і може загрожувати смертною карою. Навіть неперевірені твердження можуть призвести до самосуду і насильства.

Щонайменше 65 людей були вбиті через блюзнірські твердження з 1990 року.

Незалежна комісія з прав людини Пакистану (КПЧП) закликає, щоб усі, хто причетний до самосудів, були притягнуті до відповідальності.