Ходорковський залишив посаду керівника руху «Відкрита Росія»

Михайло Ходорковський залишив посаду голови російського суспільного руху «Відкрита Росія». Таку заяву він зробив на конференції руху, яка проходить 15 квітня в Талліні.

«Ми подамо приклад суспільству, що можна будувати майбутнє разом, самостійно, без вождів», – сказав він.

Наступний керівник руху обиратиметься на конференції членів ради «Відкрита Росія». Згідно з планами заходу, рада також буде переобрана.

Колишній співвласник компанії ЮКОС Михайло Ходорковський понад 10 років відбув в ув’язненні в Росії за двома кримінальними справами про податкові й інші фінансові порушення, другу з яких правозахисники називають суто політичною. Він залишив Росію після того, як президент Володимир Путін помилував його у грудні 2013 року. Ходорковський живе переважно у Швейцарії і Великобританії.

Створення сспільного руху «Відкрита Росія» ініціював Ходорковський.