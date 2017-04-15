Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
15 Квітень 2017, Київ 17:50
Новини | Події

Суд щодо фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» Зейтуллаєва переходить до дебатів – адвокат

Еміль Курбедінов і фігурант «справи Хізб ут-Тахрір» Руслан Зейтуллаєв

Північно-Кавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону, який розглядає справу кримчанина Руслана Зейтуллаєва, на наступному засіданні 21 квітня переходить до дебатів сторін. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив адвокат Зейтуллаєва Еміль Курбедінов.

Він також розповів про підсумки судового засідання, яке відбулося напередодні, 14 квітня.

За його словами, Руслан Зейтуллаєв виступив зі свідченнями в суді. Суд відхилив низку клопотань захисту, в тому числі і про оголошення деяких матеріалів кримінальної справи.

«Секретного свідка «Олександра» не доставили до суду, зіславшись на секретний документ прикордонної служби Криму – мовляв, поїхав далеко і не обіцяв повернутися. Ми з Русланом заперечували проти оголошення протоколу допиту «Олександра», – написав Курбедінов.

Адвокат додав, що Зейтуллаєв, хоч і ослаб, але продовжує дотримуватися оголошеного 4 квітня голодування.

До суду в російському Ростові-на-Дону 14 квітня викликали швидку допомогу Руслану Зейтуллаєву, який оголосив 4 квітня безстрокове голодування.

Раніше адвокат Еміль Курбедінов повідомив, що Руслан Зейтуллаєв за 10 днів голодування втратив 6 кілограмів ваги і не може говорити стоячи.

Руслан Зейтуллаєв оголосив безстрокове голодування 4 квітня під час засідання в Північно-Кавказькому окружному військовому суді у Ростові-на-Дону. Він висунув до російської влади низку вимог: припинити кримінальне переслідування кримських татар за статтями «тероризм» і «екстремізм», допустити до нього в СІЗО представників МЗС України, а також звільнити інших фігурантів севастопольської «справи Хізб ут-Тахрір».

Північно-Кавказький окружний військовий суд 7 вересня 2016 року визнав Зейтуллаєва винним в «участі в терористичному співтоваристві» і засудив його до 7 років позбавлення волі. Російська прокуратура оскаржила це рішення у Верховному Суді Росії, і справа була знову направлена в Північно-Кавказький окружний військовий суд на перегляд. Слідчі органи наполягають на тому, щоб Зейтуллаєв був визнаний не учасником, а організатором терористичного співтовариства. Відповідна стаття Кримінального кодексу Росії передбачає санкцію від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ

Нагору
XS
SM
MD
LG