Суд щодо фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» Зейтуллаєва переходить до дебатів – адвокат

Північно-Кавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону, який розглядає справу кримчанина Руслана Зейтуллаєва, на наступному засіданні 21 квітня переходить до дебатів сторін. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив адвокат Зейтуллаєва Еміль Курбедінов.

Він також розповів про підсумки судового засідання, яке відбулося напередодні, 14 квітня.

За його словами, Руслан Зейтуллаєв виступив зі свідченнями в суді. Суд відхилив низку клопотань захисту, в тому числі і про оголошення деяких матеріалів кримінальної справи.

«Секретного свідка «Олександра» не доставили до суду, зіславшись на секретний документ прикордонної служби Криму – мовляв, поїхав далеко і не обіцяв повернутися. Ми з Русланом заперечували проти оголошення протоколу допиту «Олександра», – написав Курбедінов.

Адвокат додав, що Зейтуллаєв, хоч і ослаб, але продовжує дотримуватися оголошеного 4 квітня голодування.

До суду в російському Ростові-на-Дону 14 квітня викликали швидку допомогу Руслану Зейтуллаєву, який оголосив 4 квітня безстрокове голодування.

Раніше адвокат Еміль Курбедінов повідомив, що Руслан Зейтуллаєв за 10 днів голодування втратив 6 кілограмів ваги і не може говорити стоячи.

Руслан Зейтуллаєв оголосив безстрокове голодування 4 квітня під час засідання в Північно-Кавказькому окружному військовому суді у Ростові-на-Дону. Він висунув до російської влади низку вимог: припинити кримінальне переслідування кримських татар за статтями «тероризм» і «екстремізм», допустити до нього в СІЗО представників МЗС України, а також звільнити інших фігурантів севастопольської «справи Хізб ут-Тахрір».

Північно-Кавказький окружний військовий суд 7 вересня 2016 року визнав Зейтуллаєва винним в «участі в терористичному співтоваристві» і засудив його до 7 років позбавлення волі. Російська прокуратура оскаржила це рішення у Верховному Суді Росії, і справа була знову направлена в Північно-Кавказький окружний військовий суд на перегляд. Слідчі органи наполягають на тому, щоб Зейтуллаєв був визнаний не учасником, а організатором терористичного співтовариства. Відповідна стаття Кримінального кодексу Росії передбачає санкцію від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення.