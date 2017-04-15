В Сирії вибухнув автомобіль біля автобусів, що перевозили біженців

Сирійські державні ЗМІ повідомляють про вибух замінованого автомобіля біля автобусів , що перевозили евакуйованих жителів з міст, оточених повстанцями.

Кількість постраждалих в результаті вибуху поблизу Алеппо поки невідома, повідомляє Сирійський центр моніторингу дотримання прав людини, розташований у Лондоні. За даними правозахисних організацій, яких цитує агентство Reuters, жертвами стали щонайменше 16 людей. Медіагрупа, пов’язана з шиїтським угрупованням «Хезболла» повідомила, що вибух скоїв терорист-смертник.

Державні ЗМІ опублікували фотографії, як стверджується, з місця події, на яких видно наслідки вибуху: людські тіла на землі і дим.

В автобусах перебували тисячі шиїтів, які підтримують владу Башара Асада. Їх евакуювали з Алеппо і сіл вздовж зони бойових дій між урядовими військами і повстанськими групами.

Збройний конфлікт у Сирії почався у березні 2011 року з протестів проти президента Башара аль-Асада. Відтоді щонайменше 300 тисяч людей загинули і мільйони були змушені покинути домівки через бойові дії, що створило одну з найбільших міграційних криз у в Європі з часів Другої світової війни. У конфлікті також беруть участь бойовики угруповання «Ісламська держава», які воюють фактично проти обох сторін – уряду і повстанців.