З початку доби на Донбасі 16 обстрілів – штаб

З початку доби підтримувані Росією бойовики 16 разів обстріляли позиції Збройних сил України. Про це повідомляє прес-центр штабу української військової операції у вечірньому зведенні.

За даними штабу, на Приморському напрямку сепаратисти вели вогонь з мінометів калібру 120-мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів по позиціях українських військових поблизу Мар`їнки, в районі Павлополя – з протитанкових гранатометів, а поблизу Чермалика – з кулеметів великого калібру.

У районі Водяного, як повідомляє прес-центр, бойовики вели вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів, а поблизу Широкиного – зі стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку сепаратисти застосовували гранатомети різних систем та кулемети великих калібрів поблизу населеного пункту Піски, а в районі Кам’янки – стрілецьку зброю. Біля Опитного стріляли з кулеметів великих калібрів, а поблизу Троїцького позиції українських військових обстрілювали снайпери.

Також у штабі повідомляють, що на Луганському напрямку сепаратисти відкривали вогонь з автоматичних гранатометів поблизу Лобачевого та зі стрілецької зброї – біля Новоолександрівки.

«Українські військовослужбовці суворо дотримувалися режиму «тиші» і вогонь у відповідь не відкривали», – стверджують у штабі української військової операції та загалом повідомляють про стабілізацію ситуації в зоні збройного конфлікту.

Сепаратисти з угруповання «ДНР» нарахували за минулу добу 49 випадків порушення українськими силовиками режиму «тиші». В угрупованні «ЛНР» стверджують, що українські військові минулої доби двічі порушили режим припинення вогню.

Наприкінці березня учасники Тристоронньої контактної групи домовилися про чергове перемир’я у зоні збройного конфлікту на сході України, воно мало почати діяти від 1 квітня. Проте обстріли не припинилися, а сторони конфлікту звинуватили в цьому одна одну.

12 квітня у ході засідання в Мінську Тристороння контактна група підтвердила свою прихильність рішенню щодо повного дотримання режиму припинення вогню напередодні Великодніх свят.