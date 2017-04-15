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15 Квітень 2017, Київ 19:21
Новини | Події

Кількість загиблих від вибуху в сирійському Алеппо збільшилася до 39 – Associated Press

Вулиці постраждалого від авіаудару сирійського міста Хан Шейхун, 5 квітня 2017 року

До 39 зросла кількість загиблих в результаті вибуху, що стався сьогодні в сирійському Алеппо біля колони автобусів із біженцями. Про це повідомляє The Associated Press у Twitter з посиланням на сирійське телебачення.

Сирійський центр моніторингу дотримання прав людини, розташований у Лондоні, повідомив про понад 24 загиблих.

Сирійські державні ЗМІ повідомили, що вибух скоїв терорист-смертник. Вони також опублікували фотографії, як стверджується, з місця події, на яких видно наслідки обгорілі автобуси, людські тіла на землі і чорний дим.

В автобусах перебували тисячі шиїтів, які підтримують владу Башара Асада. Їх евакуювали з Алеппо і сіл вздовж зони бойових дій між урядовими військами і повстанськими групами.

Населення Сирії переважно сунітське. Однак Асад належить до алавітської релігійної меншості, яку називають відгалуженням шиїтської течії ісламу.

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