«Шахтар» у Києві розгромив «Олімпік» 4:0

Донецький «Шахтар» переміг 15 квітня у Києві земляків з «Олімпіка» з рахунком 4:0 у матчі 25-у турі чемпіонату України з футболу серед клубів Прем’єр-ліги.

Гра відбулася у Києвіна стадіоні імені Валерія Лобановського. Голи забили Тайсон (7-ма хвилина), Бернард (37), Виктор Коваленко (58) та Факундо Феррейра (61 хвилина, з пенальті).

З нульовою нічиєю завершилися сьогодні ще два матчі: «Дніпро» зустрічався зі «Сталлю» з Кам’янського, а полтавська «Ворскла» з львівськими «Карпатами».

Завершиться 25-й тур у неділю поєдинками луцької «Волині» із кропивницькою «Зіркою», а «Чорноморець» проведе матч з «Олександрією». Через неналежний стан поля «Чорноморець» проведе цей домашній матч на виїзді.

У п’ятницю київське «Динамо» обіграло луганську «Зорю» – 1:0. М’яч на 39-й хвилині забив Денис Гармаш.

Перші шість місць у турнірній таблиці Прем’єр-ліги посідають: «Шахтар» – 66 очок, «Динамо» – 55, «Зоря» – 41, «Олімпік» – 35, «Олександрія» – 34, «Чорноморець» – 31.