Іран: зливи забрали життя щонайменше 30 людей

Зливи у північно-західному регіоні Ірану спричинили раптові повені, в результаті яких загинули щонайменше 30 осіб. Про це повідомляє Іранське державне телебачення.

15 квітня пошуково-рятувальні загони обстежували райони в провінції Східний Азербайджан і шукали щонайменше ще сімох людей, яких вважають зниклими безвісти.

Повідомляється, що на допомогу рятувальникам до пошуково-відновлювальних робіт залучили армійські та поліцейські сили.

Сильні дощі почалися в іранській провінції 14 квітня. Державне телебачення показало річки, що вийшли з берегів, затоплені будинки та автомобілі, змиті бурхливими водами.