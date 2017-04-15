Померла найстарша у світі жінка, яка народилася ще в 19 столітті

В Італії, у віці 117 років померла найстарша у світі із відомих нині людей Емма Морано. ЗМІ цитують її лікаря Карло Бава, який повідомив Associated Press, що Емма Морано померла 15 квітня в своєму будинку в північній Італії. За наявними даними, вона остання з тих, хто народився у 19-му столітті.

Емма Морано народилася 29 листопада 1899 року, тож за своє життя застала три століття.

За даними американської дослідницької групи з геронтології, найстаріша людина після Морано – жителька Ямайки на ім’я Вайолет Браун, якій виповнилося 117 років 10 березня.