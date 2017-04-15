Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
15 Квітень 2017, Київ 22:20
Новини | Суспільство

Померла найстарша у світі жінка, яка народилася ще в 19 столітті

Емма Морано під час святкування 117 дня народження, Італія, 29 листопада 2016 року

В Італії, у віці 117 років померла найстарша у світі із відомих нині людей Емма Морано. ЗМІ цитують її лікаря Карло Бава, який повідомив Associated Press, що Емма Морано померла 15 квітня в своєму будинку в північній Італії. За наявними даними, вона остання з тих, хто народився у 19-му столітті.

Емма Морано народилася 29 листопада 1899 року, тож за своє життя застала три століття.

За даними американської дослідницької групи з геронтології, найстаріша людина після Морано – жителька Ямайки на ім’я Вайолет Браун, якій виповнилося 117 років 10 березня.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ

Нагору
XS
SM
MD
LG