Турецький президент вкотре закликав виборців підтримати його реформу завтра на референдумі

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган ще раз закликав громадян підтримати на завтрашньому референдумі конституційну реформу, в результаті якої ще більше влади буде сконцентровано в канцелярії президента.

Соціологічні опитування показали деяку перевагу прихильників цієї пропозиції, яка, за словами Ердогана, необхідна для гарантування безпеки і протистояння політичним викликам у Туреччині.

Опоненти турецького президента вважають, що запропоновані поправки до конституції стануть ще одним кроком до авторитарного режиму в Туреччині, який і так посилився після невдалої спроби військового перевороту в липні 2016 року. Після цього десятки тисяч людей були заарештовані, звільнені з роботи, у тому числі чимало журналістів, а багато засобів масової інформації були закриті.

За даними спостерігачів, у тому числі з ОБСЄ, противники референдуму вказують на обмеження діялоністі опозиції і значну упередженість у засобах масової інформації на користь Ердогана.