У Запоріжжі смолоскипною ходою відзначили річницю звільнення міста від більшовиків у 1918 році

У Запоріжжі у суботу ввечері відбувся «Марш відважних», присвячений 99-й річниці визволення Запоріжжя від більшовиків у перебігу Кримської операції полковника армії УНР Петра Болбочана у 1918 році.

Учасники акції пройшли зі смолоскипами та фаєрами центральним проспектом міста від площі Запорізької до майдану Героїв Революції гідності, де відбувся мітинг.

«У книжках, в школах взагалі оминають ім’я Болбочана і Запорізького корпусу, тому ми відроджуємо і нагадуємо людям, що такий факт був і у нас є свої герої-українці, патріоти, які були готові захищати свою країну сотню років тому. 99 років тому були майже схожі події, як сьогодні. І націоналісти, патріоти звільняли і Запоріжжя, і Лівобережжя, і навіть Крим», – сказав кореспонденту Радіо Свобода один із організаторів маршу Максим Зайченко.

Крім того, за його словами, ця акція є свідченням об’єднання зусиль трьох націоналістичних рухів.

Організаторами акції виступили місцеві осередки всеукраїнського об’єднання «Свобода», громадської організації «Сокіл», «Національного корпусу» та «Правого сектору». У марші взяли участь близько півтисячі запоріжців.