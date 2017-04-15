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16 Квітень 2017, Київ 01:21
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У Запоріжжі смолоскипною ходою відзначили річницю звільнення міста від більшовиків у 1918 році

«Марш відважних» у Запоріжжі, 15 квітня 2017 року

У Запоріжжі у суботу ввечері відбувся «Марш відважних», присвячений 99-й річниці визволення Запоріжжя від більшовиків у перебігу Кримської операції полковника армії УНР Петра Болбочана у 1918 році.

Учасники акції пройшли зі смолоскипами та фаєрами центральним проспектом міста від площі Запорізької до майдану Героїв Революції гідності, де відбувся мітинг.

«У книжках, в школах взагалі оминають ім’я Болбочана і Запорізького корпусу, тому ми відроджуємо і нагадуємо людям, що такий факт був і у нас є свої герої-українці, патріоти, які були готові захищати свою країну сотню років тому. 99 років тому були майже схожі події, як сьогодні. І націоналісти, патріоти звільняли і Запоріжжя, і Лівобережжя, і навіть Крим», – сказав кореспонденту Радіо Свобода один із організаторів маршу Максим Зайченко.

Важкий бронеавтомобіль «Гайдамака», учасник походу на Крим, навесні 1918 року

Важкий бронеавтомобіль «Гайдамака», учасник походу на Крим, навесні 1918 року

Крім того, за його словами, ця акція є свідченням об’єднання зусиль трьох націоналістичних рухів.

Організаторами акції виступили місцеві осередки всеукраїнського об’єднання «Свобода», громадської організації «Сокіл», «Національного корпусу» та «Правого сектору». У марші взяли участь близько півтисячі запоріжців.

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